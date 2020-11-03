نزاع عشائري في الشطرة

افاد مصدر امني، الثلاثاء، باندلاع نزاع عشائري في قضاء الشطرة بذي قار.
وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، ان "نزاعا اندلع مساء اليوم بين عشيرتين في قضاء الشطرة بمحافظة ذي قار".
واضاف ان "قوة امنية توجهت الى المكان لفض النزاع"، دون ذكر المزيد من التفاصيل.
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