بايدن يتحدث عن "إمكانية" الفوز وتجاوز الصعاب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن، مساء الثلاثاء، يمكننا تحقيق الفوز في الانتخابات وتجاوز الظروف الصعبة التي مرت بها البلاد خلال السنوات الأخيرة.

وفي وقت سابق، أكدت كاملا هاريس المرشحة الديمقراطية لمنصب نائب الرئيس الأمريكي، أن الذين يرفضون مبدأ التصويت عبر البريد يسعون لعرقلة سهولة الانتخابات لتحقيق مصالحهم.



من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، "النتائج الأولية للانتخابات الرئاسية مبشرة وأعتقد أنني سأفوز بفترة رئاسية ثانية".

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وأضاف ترامب، خلال زيارة لمقر اللجنة الوطنية للحزب الجمهوري في مدينة أرلنجتون بولاية فرجينيا، أن إدارته حققت نجاحات كبيرة في مختلف القطاعات، محذرا من تأخير إعلان نتائج الانتخابات قائلًا: "أمر خطير للغاية".

وبدأت بعض الولايات الأمريكية، بفرز أصوات المقترعين في التصويت المبكر في كل من: فلوريدا وجورجيا وأريزونا وكارولينا الشمالية ونيفادا، مع اقتراب ساعة الحسم.

وكان أكثر من 100 مليون أمريكي قد أدلوا بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء.