إخلاء محطة قطارات في هولندا بعد اشتباه بقنبلة

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أخلت الشرطة الهولندية، الثلاثاء، محطة قطارات في مدينة أوترخت بعد الاشتباه بوجود قنبلة.

وأكدت الشرطة الهولندية اعتقال شخصين مشتبه بهما على خلفية التهديد بوجود قنبلة.

وقالت شركة السكك الحديدية الهولندية، في بيان، إن "هناك تهديدا بوجود قنبلة في أحد قطارات محطة مدينة أوترخت، ما يدعو إلى إيقاف حركة القطارات من وإلى محطة المدينة وإخلاء المحطة".





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وأعلنت الشرطة عبر "تويتر" عن "إيقاف القطارات من وإلى محطة المدينة وإخلاء المحطة بعد وضع مشبوه في أحد القطارات".

وأفادت الشرطة بإرسال فريق متفجرات خاص إلى المحطة.



