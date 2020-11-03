السعودية تدين هجوم فيينا: يتنافى مع كل الأديان

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أكدت السعودية، الثلاثاء، أن الإرهاب لا دين ولا عرق له، في إشارة إلى العملية الإرهابية التي وقعت بالعاصمة النمساوية فيينا.

ووصفت المملكة العملية الإرهابية بأنها "جريمة شنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية".



وقال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في تغريدة، إنه : "نشارك الأصدقاء في النمسا الحزن، جراء الجريمة الإرهابية التي استهدفت الأبرياء في فيينا، هذه الجريمة الشنيعة ومثيلاتها تتنافى مع كل الأديان والقيم الإنسانية، وتؤكد لنا بأن الإرهاب لا دين ولا عرق له".

وأعلن تنظيم داعش الإرهابي، الثلاثاء، مسؤوليته عن هجوم فيينا، الذي أسفر عن مقتل 4 مدنيين وشرطي وإصابة 22 آخرين.





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جاء ذلك خلال بيان للتنظيم الإرهابي على "تليجرام"، دون أن يقدم أي أدلة على ذلك.

ومساء الإثنين، نفذ مسلحون هجوما طال 6 مواقع مختلفة بالمدينة القديمة بوسط فيينا، وأطلقوا الرصاص من بنادق آلية، ما أسفر عن وقوع عددا من الضحايا والمصابين، في الهجوم الذي وصفه وزير الداخلية كارل نيهامر، بأنه"إرهابي".

وأعلنت النمسا، الثلاثاء، تنفيذ 18 عملية مداهمة و14 عملية اعتقال في إطار تحقيقات هجوم فيينا الإرهابي.

ولم تشهد النمسا في السنوات الأخيرة ذلك النوع من الهجمات الواسعة النطاق التي حدثت في باريس وبرلين ولندن.