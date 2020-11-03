"الشباب" تغتال ثاني مسؤول صومالي خلال أسبوع

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أسفر انفجار عبوة ناسفة زرعت في سيارة مسؤول محلي صومالي بإحدى مناطق الضواحي الجنوبية للعاصمة مقديشو عن مقتله.

الانفجار الذي أودى بحياة المسؤول المحلي علي حسين، الذي كان نائبا لرئيس منطقة سينكا طير جنوب مقديشو، أعلنت حركة الشباب الإرهابية مسؤوليتها عنه، في بيان رسمي نشرته مواقع محسوبة عليها.

ووصلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الهجوم فور وقوع التفجير، إلا أنها لم تعلن حتى الآن عن توقيف الأشخاص المشتبه بهم.

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ولم تعلق السلطات الرسمية الصومالية على هذا الهجوم، ولم تكشف ملابساته.

والثلاثاء الماضي، اغتالت حركة الشباب إبراهيم علو علي، رئيس الدائرة الخامسة في مديرية كحدا في محافظة بنادر بضواحي العاصمة الصومالية مقديشو.

وتتزامن اغتيالات المسؤولين المنظمة من قبل مليشيات الشباب الإرهابية المرتبطة بتنظيم القاعدة مع استعدادت المدن في جنوب ووسط البلاد لاستضافة الانتخابات الصومالية العامة.