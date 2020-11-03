هجوم فيينا.. سويسرا توقف شابين وتفتح تحقيقا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت قوات الأمن السويسرية توقيف شابين سويسريين يبلغان 18 و24 عاماً، الثلاثاء، قرب زيورخ، لارتباطهما بهجوم فيينا الذي وقع الإثنين.

وقالت شرطة كانتون زوريخ، في بيان لها، إن محققي الشرطة تمكنوا من تحديد هويتي مواطنين سويسريين يبلغان 18 و24 عاماً.



وأُوقف الرجلان في فينترتور بعد ظهر الثلاثاء بالتنسيق مع السلطات النمساوية.

وأضافت أن الصلة المحتملة "بين الشخصين الموقوفين والمشتبه بتنفيذه الهجمات، هي حالياً موضع تحقيقات وعمليات بحث جارية من جانب السلطات المختصة".



وفي وقت سابق اليوم، أعلنت النمسا، تنفيذ 18 عملية مداهمة و14 عملية اعتقال في إطار تحقيقات هجوم فيينا الإرهابي.

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وقال كارل نيهامر وزير الداخلية النمساوي، إنه لا أدلة حتى الآن على وجود منفذ ثان لهجوم فيينا.

والمشتبه به الرئيسي في الهجوم الذي خلف 4 قتلى و22 مصابا، يبلغ من العمر 20 عاما ويحمل جنسية النمسا ومقدونيا الشمالية، وقتلته الشرطة بالرصاص في مكان الحادث.

الهجوم الإرهابي تم بواسطة مجموعة من المسلحين في 6 مواقع بالعاصمة فيينا.

أظهرت لقطات مقاطع مصورة على وسائل التواصل الاجتماعي مسلحا يجري في شارع مرصوف وأظهر مقطع آخر مسلحا يطلق النار على شخص خارج ما بدا أنها حانة في الشارع الذي يقع به المعبد اليهودي ثم عاد مرة أخرى ليطلق النار على الجريح.