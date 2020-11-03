تحالف أسامة النجيفي.. كيان فاشل بدعم تركي (فيديوجراف)

كشف فيديوجراف بأن تحالف أسامة النجيفي في العراق في ثوب الفاشل لعدم قدرته تحقيق أهدافه.

وأوضح الفيديوجراف بأن الجبهة برلمانية مكونة من 35 نائبا ممثل فيها مختلف الجهات والكتل السياسية.

كما أن التحالف فشل لعدم سعيه خدمة بلاده والعمل على تحقيق أطماع تركيا فقط، ولم ينضم إليه أحزاب قوية بسبب علاقته المشبوهة بالرئيس التركي.

Advertisements

سياسيون دعوا إلى مواجهات حاسمة والوقوف ضد التدخلات التركية، وهناك دليل واضح على فشل تحالف النجيفي في التأثير بالعراق كان هدفه إزاحة الحلبوسي والسيطرة على رئاسة البرلمان و قاد جهودا للإطاحة بالحلبوسي من منصب رئيس البرلمان.

وسعى إلى حرمان رئيس البرلمان من امتياز خوض الانتخابات المبكرة والنتيجة فشل في إقالة رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي بعد أوامر تركيا كما نجح محمد الحلبوسي في إعمار عدد من المناطق المتضررة من داعش .. وبعد ذلك النجاح.. سقط تحالف أسامة النجيفي في بئر الفشل

" width="560">

Advertisements