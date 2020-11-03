شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الشيوخ: الأعضاء قرروا حذف عدد من المواد لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ، إن هناك لجنة عالية ورفيعة المستوى من كافة التخصصات التشريعية والقانونية والعلمية والاقتصادية والاجتماعية قامت بمناقشة مشروع لائحة مجلس الشيوخ .

وأضافت فيبي فوزي خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج 90 دقيقة المذاع علي قناة المحور، أن الأعضاء قرروا حذف بعض المواد التي لا تتوافق مع القانون الخاص بالمجلس وهذا لضمان خروج لائحة تتوافق مع اختصاصات مجلس الشيوخ وقمنا بإضافة بعض البنود والمواد . واوضحت فيبي فوزي، أن المناقشات داخل المجلس دارت بديمقراطية رائعة فى جميع التخصصات وتم إتاحة الفرصة إلى الجميع حتى تخرج اللائحة وتليق بمجلس الشيوخ . Advertisements وتابعت: اللائحة ستكون دائمة وقد انتهينا من مسودة لائحة الشيوخ بعد مناقشات ديمقراطية بين الأعضاء داخل المجلس.

ومن جانب أخر، حصل ”الخليج 365” على نسخة من المسودة التى أعدتها الأمانة العامة لمجلس الشيوخ، بشأن اللائحة الداخلية للمجلس، والتى تتدارسها اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة. وكانت اللجنة الخاصة المناط بها إعداد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ عقدت اليوم الأحد أولى اجتماعاتها اليوم برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وذلك فى حضور وكيلى المجلس المستشار بهاء أبو شقه، وفيبي فوزي.

ومن المتوقع أن تنتهى اللجنة الخاصة من أعمالها خلال 30 يوماً، ثم يعقبها الصياغة النهائية لمشروع قانون اللائحة، ويُرفع بها تقرير بشأنها إلى رئيس المجلس المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تمهيداً لمناقشتها في الجلسة العامة المُرتقبة يوم 29 نوفمبر 2020.

يُشار إلى أن لائحة مجلس الشيوخ ستصدر بقانون، ومن ثم فيجب إحالتها إلى مجلس النواب، لمناقشته وإقراره، ليرفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه، وتنشر فى الجريدة الرسمية، وحتى هذا الحين فإن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بالقانون رقم 1 لسنة 2016 تطبق على مجلس الشيوخ، وذلك بما لا يتعارض مع طبيعة المجلس واختصاصاته.