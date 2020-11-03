القبض على ناقل عوائل داعش في العراق

ذكرت وكالة الاستخبارات الاتحادية في وزارة الداخلية العراقية، في بيان صحفي، أن «مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمنظومة استخبارات الشرطة الاتحادية، تمكنت من إلقاء القبض على أحد الإرهابيين في ناحية العباسي بمحافظة كركوك، المطلوب وفق أحكام المادة 4 إرهاب لانتمائه لعصابات داعش الإرهابية»، الذي يعتبر «ناقل عوائل تنظيم داعش» خلال عملية استخبارية شمال البلاد. وأضافت، أن «المعتقل اعترف من خلال التحقيقات الأولية معه بانتمائه لتلك العصابات الإجرامية وعمل على تقديم الدعم اللوجستي لعصابات داعش في جبال حمرين، وكذلك عمل على إيصال المعلومات لهم عن تحركات القوات الأمنية، كما عمل ناقلاً لعوائل عصابات داعش مقابل مبالغ مادية».

وأشارت الوكالة إلى أن «المعتقل من عائلة داعشية ولديه اثنان من إخوته ضمن صفوف داعش الإرهابي».