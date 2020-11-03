لندن تتجاهل المهلة الأوروبية في اتفاق بريكست

أعلنت المفوضية الأوروبية، أن بريطانيا أخفقت في الالتزام بمهلة نهائية، حدّدها الاتحاد الأوروبي للرد على شكوى رسمية، بشأن خطتها لخرق اتفاق بريكست من خلال قانون أقرته. وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية دانيال فيري للصحافيين، بعد ثلاثة أيام على انتهاء المهلة التي حددتها لندن للرد على بروكسل: «حتى الآن، لم نحصل على رد من المملكة المتحدة».
وقال: «نفكّر بالتالي في الخطوات القادمة بما في ذلك إصدار رأي مبرر»، وهي المرحلة التالية في التحرك القانوني الذي أطلقه الاتحاد الأوروبي ضد بريطانيا قبل شهر.
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