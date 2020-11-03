بالفيديو: تنظيم الدولة الإسلامية يتبنى هجوم فيينا ويُظهر هوية المنفذ

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 3 نوفمبر 2020 10:19 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 3 - نوفمبر - 2020 9:37 مساءً

أعلن تنظيم الدولة الإسلامية مسؤوليته عن هجوم في فيينا أودى بحياة ما لا يقل عن أربعة أشخاص، وذلك من دون تقديم أدلة في بيان صادر عن وكالة أعماق للأنباء التابعة للتنظيم على موقع تليغرام.

وورد البيان مصحوبا بصورة رجل ملتح اسمه “أبو دجانة الألباني”، وجاء فيه إن “مقاتلا من الدولة الإسلامية هاجم ليلة أمس تجمعات وسط مدينة فيينا بمسدس وسلاح رشاش، ثم اشتبك مع عناصر الشرطة الذين هرعوا إلى المكان، فقُتل وأُصيب نتيجة ذلك 30 شخصا بينهم ضابط وعناصر شرطة، قبل مقتل منفذ الهجوم في الليلة نفسها برصاص الشرطة النمساوية”.

من جهته أعلن وزير الداخلية النمساوي أن منفذ الهجوم في فيينا مساء الإثنين نجح في “خداع” برنامج إعادة تأهيل المتطرفين والمكلفين متابعته.

وفي أبريل 2019 حكم منفذ الهجوم بالسجن 22 شهرا لمحاولته التوجه إلى سوريا للانضمام إلى تنظيم الدولة الاسلامية، ولكن تم الإفراج عنه في شكل مبكر الأمر الذي انتقده الوزير كارل نيهامر أمام الصحافيين، لافتا من جهة أخرى إلى اعتقال 14 شخصا وتنفيذ 18 عملية دهم في البلاد على صلة بالهجوم.

وأعلنت السلطات النمساوية الثلاثاء أن أحد منفذي الهجوم الذي أرهب فيينا مساء الاثنين وأسفر عن مقتل أربعة أشخاص على الأقل قبل أن ترديه الشرطة،يحمل الجنسيتين النمساوية والمقدونية الشمالية.