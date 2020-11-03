“الفردوس” يسلط الضوء على دور مكتب حقوق المؤلف في دعم الفنانين والمبدعين تزامنا مع الجائحة

كشف وزير الثقافة والشباب والرياضة عثمان الفردوس، عن الخطوات التي اعتمدها المكتب المغربي لحقوق المؤلف لفائدة الفنانين والمبدعين المنخرطين فيه، نتيجة توقف أنشطتهم الفنية والثقافية جراء الجائحة.

واستعرض وزير الثقافة عثمان الفردوس، خلال تقديم ميزانية وزارته، أمس الاثنين، الإجراءات التي اتخدها المكتب المغربي لحقوق المؤلف في مواجهة تأثير الجائحة، من ضمنها الاستمرار في خطة توسيع قاعدة الاستخلاص لتشمل مجمل مناطق التراب الوطني، وجميع أشكال استغلال المصنفات الأدبية والفنية المحمية

وأضاف الفردوس أن مكتب حقوق المؤلف عمل على تحصيل المتأخرات المتعلقة بالإذاعات الخاصة، والصرف العاجل والاستباقي للتوزيعات المقررة برسم سنة 2020 عن مجموع المداخيل لسنة 2019، وذلك منذ نهاية شهر مارس 2020.

وبلغ عدد المنخرطين بحقوق المؤلف والمصىفات المصرح بها إلى حدود 26 أكتوبر الماضي، 2130 في صنف الموسيقى صرحوا بمصنفات عددها 41643، و360 منخرطا في صنف المسرح، صرحوا ب 3803 مصنفا، و 271 في صنف الأدب، صرحوا ب 1433 مصنفا.

وذكر الفردوس في عرضه أن توزيعات المؤلفين عن مداخيل مؤلفاتهم عن سنة 2020، بلغت 19720687.08 درهم للموسيقى ،و 4869169.36 درهم للمسرح، و 2635033.96 درهم للأدب.

وحول توزيعات المؤلفين لسنة 2020 عن مداخيل النسخة الخاصة عن سنة 2019، فقد بلغ قدرها 30196923,28 درهم للموسيقى، و7765803,33 درهم للمسرح 2919482,00 درهم للأدب.

وأكد الفردوس أنه تم في غشت 2020 توزيع الحقوق المجاورة لأول مرة عن مداخيل النسخة الخاصة برسم النصف الثاني من سنة 2017.