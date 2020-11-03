جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات الأكثر زجًّا بالمغاربة في السجون

تصدر المدانون بجرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات قائمة السجناء البالغ إجمالا 83 ألفا و346 نزيلا بمختلف المؤسسات السجنية، انطلاقا من توزيعهم بحسب نوع الجريمة المرتكبة.

وبحسب تقرير لإدارة السجون، أحالته على مجلس النواب، في إطار مناقشة مشروع قانون المالية، بلغ عدد السجناء المعتقلين حتى نهاية شتنبر الماضي، بسبب تورطهم في جرائم الاستهلاك والاتجار في المخدرات 25 ألفا و591 بنسبة مئوية بلغت 31 بالمائة من العدد الإجمالي لسكان السجون.

وحل المدانون في جرائم الاعتداء على الأموال في الرتبة الثانية بـ21 ألفا و206 نزلاء، بنسبة بلغت 25 بالمائة من مجموع السجناء، يليهم المدانون في قضايا جرائم الاعتداء على الأشخاص، ويصل عددهم إلى 13 ألفا و487 سجينا بنسبة بلغت 16 بالمائة.

كما جاء السجناء المدانون في قضايا مخالفة الأمن والنظام العام، في المركز الرابع بما مجموعه 10 آلاف و660 سجينا بنسبة ناهزت 13%، متبوعين بالمدانين بالقضايا المتعلقة بمخالفة نظام الأسرة والأخلاق العامة، بما مجموعه 7528 معتقلا بنسبة بلغت 9 بالمائة، فيما شكل المدانون بجرائم مختلفة ما مجموعه 4874 معتقلا بنسبة 6%.

في غضون ذلك، بلغت نسبة الإناث ضمن سكان السجون بالمغرب 2,47 بالمائة بمعدل ناهز 2058 نزيلة، في مقابل 81 ألفا و783 سجين بنسبة بلغت 97,53 بالمائة، من العدد الإجمالي البالغ 83 ألفا و346 سجينا.