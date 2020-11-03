شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا في العالم: الإصابات 47 مليونًا والوفيات 1.2 مليون والان نبدء بالتفاصيل

بلغ عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد19- على مستوى العالم 46 مليونا و972 ألفا و539 حالة، حتى اليوم الثلاثاء، وفقا للبيانات التي جمعتها جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وتسبب كوفيد19- في وفاة مليون و207 آلاف و975 شخصا حتى الآن.