شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: الخسارة ليست سهلة أبدًا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه "لم يفكر بعد في خطاب الاعتراف بالهزيمة أو خطاب القبول".

وتابع، خلال كلمة للعاملين في مقر حملته بأرلنجتون بولاية فيرجينيا اليوم: "كما تعلم، الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبدا، ليست كذلك بالنسبة لي".

وأوضح الرئيس الجمهوري الحالي: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية"، معترفا بأن صوته كان خشنا بعد عقد العديد من التجمعات الانتخابية. وأضاف: "كان هناك حب في تلك التجمعات".