شكرا لقرائتكم خبر عن «ترامب»: الخسارة ليست سهلة أبدًا والان نبدء بالتفاصيل
وتابع، خلال كلمة للعاملين في مقر حملته بأرلنجتون بولاية فيرجينيا اليوم: "كما تعلم، الفوز سهل. الخسارة ليست سهلة أبدا، ليست كذلك بالنسبة لي".
وأوضح الرئيس الجمهوري الحالي: "أشعر أنني بحالة جيدة للغاية"، معترفا بأن صوته كان خشنا بعد عقد العديد من التجمعات الانتخابية. وأضاف: "كان هناك حب في تلك التجمعات".
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