شكرا لقرائتكم خبر عن «داعش» الإرهابي يعلن مسؤوليته عن هجوم فيينا والان نبدء بالتفاصيل
وأعلن التنظيم على منصته الإخبارية اليوم الثلاثاء أن أحد جندوه نفذ الهجوم بسلاح ناري وسكين وقتل وأصاب 30 شخصا بينهم أفراد شرطة. ووفقا للبيانات الرسمية، فإن عدد قتلى الهجوم يبلغ أربعة أشخاص فيما يبلغ عدد المصابين 20 شخصا بينهم ثلاثة في حالة حرجة.
تجدر الإشارة إلى أن منفذ الهجوم ويدعى كوجتيم فيض الله،20 عاما، لقي حتفه على يد الشرطة مساء أمس في قلب المدينة بعد أن أطلق النار صوب تجمعات مزدحمة كانوا يستمتعون بقضاء ليلة في خارج المنزل قبل دخول الإغلاق الجزئي بسبب كورونا.
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