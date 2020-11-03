حاكم دبي يتلقى لقاحاً تجريبياً لفيروس كورونا المستجد

تلقّى نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم جرعة من لقاح تجريبي لفيروس كورونا المستجد، حسبما أفاد على حسابه في تويتر الثلاثاء، في وقت تواصل الجائحة انتشارها في انحاء العالم.

ونشر الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم صورة توثق تلقيه اللقاح، معلقا عليها بالقول: "أثناء تلقي لقاح فيروس كورونا.. نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع".

وكتب حاكم دبي: "نسأل الله أن يحفظ الجميع ويعافي الجميع، ونشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالمياً التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس، والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

وأضاف: "نشيد بفرق العمل التي عملت جاهدة لتكون بلادنا من أوائل الدول عالميا التي تحصل على لقاح لهذا الفيروس .. والمستقبل دائما أفضل وأجمل في دولة الإمارات".

وبدأت شركة سينوفارم الصينية العملاقة للأدوية المرحلة الثالثة للتجارب على اللقاح في الإمارات في تموز/يوليو الماضي، وقال مسؤولون إماراتيون إن النتائج ايجابية حتى الآن.

وباتت العديد من اللقاحات المحتملة لفيروس كورونا المستجد في المرحلة الأخيرة أو تستعدّ لأن تصبح في المرحلة الأخيرة، بينما يواصل الفيروس الانتشار حاصداً آلاف الأرواح يومياً.