انطلاق عمليات استكشاف النفط والغاز في الأنبار

أعلن وزير النفط إحسان عبدالجبار، الثلاثاء، بدء أعمال الاستكشاف والحفر في محافظة الأنبار، للوصول إلى النفط والغاز، وهي الثروة التي تُقدَّر بأكثر من مليار متر مكعّب.

وقال عبدالجبار في تصريحات صحافية إن "المنهج الإستراتيجي للوزارة، هو في استثمار الموارد، حيث تقوم شركة الاستكشافات النفطية، بأعمال استكشاف وتطوير دراسات للرُقع والحقول الواعدة في محافظة الأنبار"، مبينا ان "الثروة تقدر باكثر من مليار متر مكعب".

من جانبه، أكّد مدير عامّ شركة الاستكشافات نشوان محمد، أن "العراق يحتوي على مخزونات هائلة من الغاز الطبيعي، والأنباء إحدى محاور وجود الغاز في البلاد، لذا جاء الاهتمام بتلك المحافظة".

وأوضح أن "انطلاق عملية الاستكشاف جاءت وفقًا لتوجّه الدولة إلى دعم المحافظات المحرّرة، إلى جانب تزايد الطلب المحلّي والعالمي على الغاز".