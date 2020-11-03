نشرت الدائرة الإعلامية لمجلس النواب، جدول أعمال الجلسة رقم 19 التي من المقرر أن تُعقد السبت المقبل، ويتضمن الجدول 12 فقرة تتصدرها القراءة الثانية لمشروع قانون تمويل العجز المالي.

كانت هذه تفاصيل خبر بينها القراءة الثانية لقانون تمويل العجز.. 12 فقرة على طاولة جلسة البرلمان السبت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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