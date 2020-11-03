هجوم 'داعشي' يودي بحياة منتسب في الشرطة جنوبي صلاح الدين

وقال المصدر في حديث لـ الخليج 365، إن "عناصر داعش شنوا تعرضاً على فوج للشرطة في ناحية يثرب في صلاح الدين".
وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الهجوم أدى إلى مقتل أحد عناصر الفوج".
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