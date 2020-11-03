أعلنت قيادة عمليات الأنبار للحشد الشعبي، الثلاثاء، قطع خطوط إمداد تنظيم "داعش" وتدمير ثلاث مضافات له غرب المحافظة.

وقال قائد عمليات الأنبار للحشد قاسم مصلح، إن "عملية أمنية استهدفت منطقة وادي الحلكوم ومناطق أخرى ذات تأثير أمني على الأنبار وتعد بيئة حاضنة للإرهابيين لبعدها عن مراكز المدن ومراقبة القوات الأمنية".



وأضاف مصلح في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، أنه "تم تدمير ثلاث مضافات في تلك المناطق بعملية نوعية"، مشيراً إلى أن "العملية قطعت خطوط إمداد العدو".



كانت هذه تفاصيل خبر الحشد الشعبي يعلن قطع خطوط إمداد 'داعش' غرب الأنبار لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.