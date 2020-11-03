شكرا لقرائتكم خبر عن خالد عكاشة: لأول مرة نرى تهديد بالعنف من أنصار مرشحى الانتخابات الأمريكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد اللواء خالد عكاشة مدير المركز المصرى للدراسات والعلوم الاستراتيجية، أن العالم كله يتابع الانتخابات الأمريكية بقدر كبير من الترقب، أكثر من أى انتخابات مضت، وأن ولاية أو ولايتين من الولايات المتأرجحة ربما هى من ستكون "رمانة الميزان" وتقلب الأوضاع فى تلك الانتخابات، ولأول مرة على مدى الانتخابات الأمريكية يبرز الحديث لاستخدام القوة بين أنصار المرشحين.

وأضاف خلال مداخلة مع الإعلامى محمد مصطفى شردى، ببرنامج "الحياة اليوم" الذى يذاع على قناة الحياة: "لأول مرة فى انتخابات الولايات المتحدة يستخدم أنصار المرشحين للانتخابات الأمريكية السوشيال ميديا لتهديد بعضهما باستخدام العنف حال فوز المرشح الأخر بالانتخابات الرئاسية".

وقال: "لأول مرة يتم التحدث عن الأصول العرقية والسود والبيض فى الانتخابات الأمريكية، وكانت الفترة اللى فاتت فى 5 ولايات مشتعلة بسبب مقتل بعض أصحاب البشرة السمراء هناك، لذلك هناك نوع من الاحتقان فى الأجواء الانتخابية".