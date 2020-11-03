شكرا لقرائتكم خبر عن هانى سرى الدين: اختصاصات مجلس الشيوخ فى ضوء التعديلات الدستورية مارس 2019 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد النائب الدكتور هانى سرى الدين، عضو لجنة إعداد اللائحة الداخلية بمجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من أعمالها وتم التوافق على جميع المبادئ الأساسية، وهناك بعض المواد تم الاتفاق عليها ولكن تحتاج إلى بعض الدراسة ستنتهى منها الأمانة الفنية لمجلس الشيوخ، ومن ثم عرضها مرة أخرى على اللجنة للموافقة عليها .

وأضاف سرى الدين، فى تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اعتماد اللائحة جاء متوافقا مع الدستور والقانون وأن اللائحة جاءت منبثقة من قواعد دستور 1971 ولائحة مجلس الشورى السابق ولائحة مجلس النواب مع إجراء بعض التعديلات وحذف أخرى وأضاف بعضها .

وتابع سرى الدين أن اختصاصات مجلس الشيوخ جاءت فى ضوء التعديلات الدستورية التى أقرت مارس 2019.

ولفت سرى الدين إلى أنه طبقا للدستور والقانون مجلس النواب هو المنوط به إصدار لائحة مجلس الشيوخ بقانون لأنه يملك السلطة التشريعية وهذه ثوابت دستورية.

وتابع سرى الدين أن أعضاء مجلس الشيوخ لهم الحق فى التقدم بطلبات مناقشة بعد استيفائها شكلها القانونى، وكذلك الاقتراح برغبة لمناقشة موضوع معين .