شكرا لقرائتكم خبر عن أبو شقة: لائحة الشيوخ تنفيذ للنصوص الدستورية المنظمة لاختصاصات المجلس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، أن اللجنة انتهت من مناقشة مواد اللائحة وسيتم الانتهاء من صياغة موادها وعددها 305 مادة ليتم عرضها على اللجنة يوم 17 نوفمبر تمهيدا لعرضها على الجلسة العامة للشيوخ غالبا يوم 29 نوفمبر لإقرارها والموافقة عليها .

وأضاف أبو شقة، أن اللائحة تأتى فى مفهومها تنفيذا لنص دستورى أو قانونى وتأتى ترسيخا وترجمة للنصوص الدستورية المخصصة لاختصاصات مجلس الشيوخ وتنظم عمل أعضائه .

وتابع أبو شقة، أن اللجنة برغم تفويض المجلس لها بإنهاء عمل اللجنة، ولكن لابد من مشاركة أعضاء البرلمان فى الموافقة عليها فى عرضها بالجلسة العامة لمجلس الشيوخ يوم 29 نوفمبر تعميقا وترسيخا للديمقراطية.

من جانبها، قالت النائبة أمل رمزى، إن لجنة إعداد لائحة الشيوخ ضمت كفاءات فنية وساهمت بشكل كبير فى خروج المواد بتوافق كبير وتم تمثيل كل مكونات وأطياف اللون السياسى.

وأضافت أن المرحلة القادمة ستشهد دورا كبيرا لمجلس الشيوخ فى الحياة السياسية، وأن أعضاء الشيوخ عازمون على أداء دورهم السياسى والتشريعى الذى أقره الدستور، وسيكون هناك اسهامات كبيرة فى عدد من القضايا التى تهم الوطن .

وتابعت أن اللجنة ستوافق على الصيغة النهائية للائحة يوم 17 نوفمبر القادم بعد انتهاء لأمانة الفنية من الصياغة الخاصة بمجموع مواد اللائحة .