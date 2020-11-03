طنجة.. جثة رضيع في مطرح النفايات مغوغة تستنفر السلطات

استنفرت جثة رضيع عثر عليه في مطرح للنفايات في مغوغة، بعد زوال اليوم الثلاثاء، في طنجة، المصالح الأمنية، والسلطات المحلية.

وبحسب المعطيات الأولية المتوفرة لـ”اليوم 24″، فإن الرضيع يعتقد أنه توفي، قبل 3 أيام، إذ عثر عليه سكان المنطقة، وأخبروا المصالح الأمنية المختصة، وأحد أعوان السلطة بالواقعة.

وباشرت عناصر الشرطة، والسلطات المحلية، إجراءاتها القانونية، لمعرفة ظروف، وملابسات الواقعة، وكذا تحديد هوية الرضيع.