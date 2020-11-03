حصيلة كورونا.. 4495 حالة إصابة و74 وفاة في 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل 4495 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، لتصل الحصيلة الإجمالية إلى 229565 حالة منذ وصول الوباء إلى المغرب في الثاني من شهر مارس الماضي.

وكشفت النشرة اليومية لوزارة الصحة، حول الوضع الوبائي للفيروس في المغرب أنه تم تسجيل 2808 حالة شفاء منذ الساعة السادسة من مساء يوم أمس الأربعاء، إلى الساعة الخامسة من اليوم الخميس، لترتفع حصيلة المتعافين إلى 189909 حالة.

وأضاف المصدر ذاته أنه تم تسجيل 74 حالة وفاة في 24 ساعة، لترتفع الحصيلة إلى 3900حالة.

وتهيب وزارة الصحة بالمواطنات والمواطنين الالتزام بقواعد النظافة والسلامة الصحية، والانخراط في التدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.