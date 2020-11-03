شكرا لقرائتكم خبر عن إيطاليا تسجل أكبر عدد وفيات بكورونا منذ مطلع مايو والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الإيطالية إن البلاد اليوم الثلاثاء 353 وفاة لها علاقة بمرض كوفيد-19، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ السادس من مايو أيار وارتفاعا من 233 وفاة سجلتها أمس الاثنين.

كما جرى تسجيل 28244 إصابة جديدة بالفيروس خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية ارتفاعا من 22253 حالة أمس الاثنين.