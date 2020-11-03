شكرا لقرائتكم خبر عن بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي إلى "شديد" تحسبا لأي هجوم والان نبدء بالتفاصيل

قالت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل اليوم الثلاثاء إن مستوى التهديد الإرهابي في البلاد رُفع إلى "شديد".

وكتبت الوزيرة على تويتر "المركز المشترك لتحليل الإرهاب عدل مستوى التهديد الإرهابي بالمملكة المتحدة من كبير إلى شديد".

وتابعت تقول "إنه إجراء احترازي ولا يستند إلى أي تهديد محدد. على المواطنين مواصلة توخي الحذر وإبلاغ الشرطة عن أي نشاط مريب".

ومستوى التهديد الجديد معناه أن من المرجح جدا حدوث هجوم حسب نظام التصنيف الحكومي. ومستوى "كبير" السابق كان يعني أن من المحتمل حدوث هجوم.

ويأتي رفع مستوى التهديد بعد أن قتل مسلح في فيينا، أربعة أشخاص في هجوم الليلة الماضية.