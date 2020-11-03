شكرا لقرائتكم خبر عن الجزائر تسجل أكبر معدل يومي للإصابات بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

سجلت وزارة الصحة الجزائرية اليوم الثلاثاء، أكبر معدل يومي للإصابات بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض كوفيد 19- بعدما رصدت 405 إصابات جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة بزيادة 103 حالات عن حصيلة اليوم السابق، ليصل مجموع الإصابات إلى 58 ألفا و979 منذ اكتشاف الوباء نهاية فبراير/ شباط الماضي. وأعلن جمال فورار، المتحدث الرسمي باسم اللجنة العلمية لرصد ومتابعة فيروس كورونا في اللقاء الصحفي اليومي، عن تسجيل 9 وفيات جديدة بزيادة حالتين عن حصيلة يوم أمس ليصبح بذلك مجموع الوفيات .1989

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