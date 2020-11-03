رئيس البلدية: ثلاثة من مصابي هجوم فيينا حالتهم حرجة



قال مايكل لودفيج رئيس بلدية فيينا في مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء إن ثلاثة ممن أصيبوا في الهجوم الذي وقع أمس الاثنين بفيينا حالتهم حرجة بعدما كان العدد سبعة هذا الصباح.

وقال إن من بين 24 شخصاً نقلوا إلى مستشفيات فيينا توفي شخص وغادر 10 بينما لا يزال 13 يتلقون العلاج منهم ثلاثة في حالة حرجة.

ويضيف هذا الرقم مصاباً واحداً إلى عدد 22 الذي ذكره وزير الداخلية كارل نيهامر في مؤتمر صحفي عقد قبل وقت قصير من مؤتمر لودفيج.



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