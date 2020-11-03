خشية الهجمات.. بريطانيا ترفع مستوى التهديد الإرهابي

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتيل، الثلاثاء، رفع مستوى التهديد الإرهابي في البلاد إلى الحالة " خطير"، وذلك خشية أي هجمات.

وكتبت الوزيرة على "تويتر"، أن "المركز المشترك لتحليل الإرهاب عدل مستوى التهديد الإرهابي بالمملكة المتحدة من الحالة كبير إلى خطير.



وتابعت تقول "إنه إجراء احترازي ولا يستند إلى أي تهديد محدد. على المواطنين مواصلة توخي الحذر وإبلاغ الشرطة عن أي نشاط مريب".

ومستوى التهديد الجديد معناه أن "من المرجح جدا حدوث هجوم" بحسب نظام التصنيف الحكومي.

أما مستوى "كبير" السابق كان يعني أن من المحتمل حدوث هجوم.

ويأتي رفع مستوى التهديد بعد أن تعرضت النمسا إلى هجوم إرهابي أمس الإثنين، خلف 4 قتلى و22 مصابا.