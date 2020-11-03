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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رقم قياسي.. 100 مليون أمريكي في التصويت المبكر لانتخابات الرئاسة
الثلاثاء 3 نوفمبر 2020
الخليج 365
أدلى أكثر من مئة مليون أمريكي بأصواتهم بشكل مبكر في الانتخابات الرئاسية قبل يوم الاقتراع الثلاثاء، وفق آخر تعداد لـ“يو اس إيلكشن بروجكت“.
وأظهر التعداد، الذي أجرته جامعة فلوريدا، أن بطاقات الاقتراع التي أرسلت عبر البريد أو سلمها الناخبون شخصيا قبل أن تفتح مراكز التصويت أبوابها رسميا الثلاثاء، تشكل أكثر من 72 في المئة من العدد الإجمالي للبطاقات في انتخابات 2016. وبذلك يكون التصويت المبكر قد سجل رقما قياسيا هذا العام بسبب وباء كورونا.
وقبل أربعة أعوام، قام 57 مليون ناخب بتصويت مبكر بحسب موقع ”يو اس ايلكشن اسيستنس كوميشن“.
وفي تكساس، يتجاوز عدد من قاموا بتصويت مبكر هذا العام العدد الإجمالي لسكان الولاية الذين اقترعوا في 2016.
ويؤكد معسكر ترامب، من دون أن يظهر أدلة، على أن التصويت عبر البريد يسهل تزوير النتائج، مؤكدا أن أنصاره سيتوجهون بأعداد كبيرة الثلاثاء إلى مراكز الاقتراع؛ للرد على استطلاعات الرأي التي ترجح فوز المرشح الديمقراطي جو بايدن.
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