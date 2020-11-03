12 ألف حقيبة سعودية للنازحين في اليمن

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وعبر وكيل محافظة مأرب الدكتور عبدربه مفتاح عن شكره لمركز الملك سلمان للإغاثة الذي يواصل تقديم مساعداته المتنوعة للنازحين، موضحا أن الحقائب سوف تسهم في تخفيف معاناة برد الشتاء على النازحين في المخيمات.وواصل المركز خلال الأسبوع الماضي تنفيذ مشروع الإمداد المائي والإصحاح البيئي بمديريات ميدي وعبس وحيران وحرض في محافظة حجة اليمنية، وجرى من 22 حتى 28 أكتوبر الماضي، ضخ 728.000 لتر من مياه الاستخدام للخزانات، وضخ 496.000 لتر من المياه الصحية للخزانات، استفاد منها 6.320 فردا.
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