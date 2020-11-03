شكرا لقرائتكم خبر السيسي لماكرون وميركل: التعايش السلمي سبيلنا لمواجهة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أوضح أن مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر.وبحث الرئيس المصري في اتصال هاتفي عبر الفيديو كونفرانس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وأكد أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أهمية صياغة عمل جماعي للتصدي لخطاب الكراهية.
كانت هذه تفاصيل خبر السيسي لماكرون وميركل: التعايش السلمي سبيلنا لمواجهة الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.