شكرا لقرائتكم خبر السيسي لماكرون وميركل: التعايش السلمي سبيلنا لمواجهة الإرهاب ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي خلال اتصال هاتفي مع نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون على ضرورة التركيز على نشر قيم التعايش بين المنتمين للأديان المختلفة عبر الحوار والفهم والاحترام المتبادل وعدم المساس بالرموز الدينية.

وأفاد المتحدث باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، بأن الرئيس السيسي أوضح أن مصر ماضية في الاضطلاع بدورها في هذا الإطار، بما يحول دون نجاح الجماعات الإرهابية والدول الداعمة لها في تحقيق أهدافها وفي تشويه صورة الإسلام والاتجار به لتأجيج المشاعر.

وبحث الرئيس المصري في اتصال هاتفي عبر الفيديو كونفرانس مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل سبل مواجهة الفكر المتطرف ومكافحة الإرهاب، وأكد أن القيم الدينية السامية لا علاقة لها بأعمال التطرف والإرهاب، مشيرا إلى أهمية صياغة عمل جماعي للتصدي لخطاب الكراهية.