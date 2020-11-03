السعودية تستنكر الهجوم الإرهابي في فيينا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعربت الخارجية السعودية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة النمساوية فيينا وأودى بحياة 3 أشخاص.

وأكدت تضامن المملكة مع النمسا في اتخاذها لكل الإجراءات الكفيلة بحفظ الأمن وحماية الآمنين من نزعات التطرف وأعمال الإرهاب والعنف بأشكالها كافة.



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