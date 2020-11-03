طفلة تنجو بعد 91 ساعة تحت أنقاض زلزال إزمير

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وذكرت الإدارة عبر حسابها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أنه تم استخراج الطفلة بسلام، وقال أحد المشاركين في جهود الإنقاذ، لمحطة (تي آر تي) «سمعنا شخصا يصرخ، قالت لنا أنا آيلا.. وأنا بخير».وقال عامل الإنقاذ للصحفيين «سمعت صوتا، أدخلت رأسي في الفتحة»، مضيفة أنها قالت له إنها عطشى جدا وطلبت ماء ومشروب زبادي، وأضاف «بقيت بجوارها حتى جاءت سيارة الإسعاف، واصلنا الحديث، كانت بخير».
وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد إسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 4.3 مليون نسمة، وضربها زلزال بقوة 6.6 درجة يوم الجمعة الماضي.
وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسة، وسبق أن ضربها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.
حصاد تسونامي إزمير:
- 102 قتيل
- 103 مصابين في المستشفى
- 883 جريحا خرجوا من المستشفى
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