شكرا لقرائتكم خبر طفلة تنجو بعد 91 ساعة تحت أنقاض زلزال إزمير ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد) أمس إنقاذ طفلة أمضت 91 ساعة تحت أنقاض مبنى انهار جراء الزلزال الذي ضرب ولاية إزمير غرب البلاد الجمعة الماضي، وذلك بالتزامن مع ارتفاع عدد ضحايا الزلزال إلى 102 قتيل.

وذكرت الإدارة عبر حسابها على موقع (تويتر) للتواصل الاجتماعي أنه تم استخراج الطفلة بسلام، وقال أحد المشاركين في جهود الإنقاذ، لمحطة (تي آر تي) «سمعنا شخصا يصرخ، قالت لنا أنا آيلا.. وأنا بخير».

وقال عامل الإنقاذ للصحفيين «سمعت صوتا، أدخلت رأسي في الفتحة»، مضيفة أنها قالت له إنها عطشى جدا وطلبت ماء ومشروب زبادي، وأضاف «بقيت بجوارها حتى جاءت سيارة الإسعاف، واصلنا الحديث، كانت بخير».

وإزمير هي ثالث أكبر المدن التركية بعد إسطنبول وأنقرة، ويتجاوز عدد سكانها 4.3 مليون نسمة، وضربها زلزال بقوة 6.6 درجة يوم الجمعة الماضي.

وتقع تركيا على خطوط صدع زلزالية رئيسة، وسبق أن ضربها زلازل مدمرة، كان أحدها بالقرب من إسطنبول في عام 1999، وأسفر عن مقتل أكثر من 17 ألف شخص.

حصاد تسونامي إزمير: