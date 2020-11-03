الانتخابات الأمريكية لن تحسم قبل الجمعة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - توقع مراقبون ألا تحسم الانتخابات الأمريكية التي انطلقت أمس بين الرئيس الحالي دونالد ترمب والمرشح الديمقراطي جو بايدن قبل الجمعة المقبل.

وأكد الباحث دوف إس. زاخم في موقع مجلة « ناشيونال إنترست» أن لا أحد يتوقع أن تنتهي الانتخابات الأمريكية في يوم واحد، إذ يمكن أن يمتد فرز الأصوات المرسلة بالبريد حتى الجمعة «6 نوفمبر» قبل أن تبدأ الحماقات الانتخابية.

وأشار إلى أنه في حال هزم ترمب، وتمكن المرشح الديموقراطي جو بايدن من جمع 375 صوتا في المجمع الانتخابي، فإن مستشاريه يمكن أن يقنعوه بمغادرة واشنطن، والقتال في يوم آخر، ربما بعد أن يطلق محطته التلفزيونية الخاصة، أو بمواصلة تغريداته.. وفق (24) الإماراتي.

وأشار إلى أن ترمب قد يقرر الدخول في نزاع داخل المحاكم إذا كانت النتائج غير متوازنة، ولابد أنه يشعر بالرعب لأن المدعية العامة لنيويورك لاتيسيا جيمس تسعى إلى سجنه بسبب اتهامات متنوعة بالاحتيال، ولمحت جيمس مرارا إلى أنها ستفعل ذلك فور مغادرة ترمب البيت الأبيض.

وأشار زاخم إلى أن جيمس ليست الوحيدة التي ستسعى وراء ترمب التي يصفها الرئيس بـ»الجميلة». فهناك المدعي العام لمنطقة مانهاتن سيروس فانس جونيور، نجل وزير الخارجية في عهد الرئيس جيمي كارتر، وهو على غرار أبيه منتم إلى الحزب الديمقراطي، ويقاتل للحصول على سجلات ترمب الضريبية.

وأشار زاخم إلى أنه من غير المرجح أن يسلم ترمب بنتائج الانتخابات قبل أن تصل القضية إلى المحكمة العليا، أين يعتمد على ثلاثة قضاة عينهم هو بنفسه، أما إذا كانوا سيحكمون لمصلحته، فهذا شأن آخر. وستعتمد القضية، بالطبع، على التفاصيل ذات الصلة وعلى طريقة تقديم فريقي المحامين الأدلة التي في حوزتهم.

ولفت إلى أنه لا ضمانات على أن القضاة الثلاثة الذين عينهم ترمب، وهم نيل غورستش، وبريت كافانو، وإيمي باريت، سيحكمون لمصلحته، وإذا قرر كافانو وباريت، اللذان تثبتهما مجلس الشيوخ وسط ضباب سياسي ولم يحصلا على أي صوت ديمقراطي، الحكم لمصلحة ترمب، فإنهما سيدخلان التاريخ على أساس أنهما فعلا ذلك من قبيل المحاباة السياسية.

أما غورسيتش، فإنه صوت ضد إدارة ترمب في مناسبات عدة، خاصة في قضايا تتعلق بالأمريكيين من السكان الأصليين. لذلك لا يمكن لترمب أن يعد صوته أمرا مسلما به.

وأوضح الكاتب أن الديمقراطيين متأكدون من الاحتفاظ بالغالبية في مجلس النواب، ومن الصعب أن يحسم يوم الاقتراع الغلبة في مجلس الشيوخ، بسبب التأخير في فرز الأصوات، وبمجرد أن تنتهي العملية، فإن الديمقراطيين قد يحصلون على الغالبية.

ولفت إلى أنه إذا فاز ترمب، واكتسح الديمقراطيون الكونجرس، فإن الأمريكيين سيتوقعون مأزقا في واشنطن مدة عامين على الأقل، وسيتمكن الديمقراطيون من عرقلة التعيينات القضائية وإجراءات أخرى لترمب.