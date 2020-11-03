فرنسا تحظر «الذئاب الرمادية» التركية

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ووصف دارمانان الجماعة بأنها «عدائية بصفة خاصة»، وقال لنواب برلمانيين إنه سوف يطالب بحل هذه الجماعة خلال اجتماع حكومي اليوم.ولم يكشف دارمانان عن أسباب هذه الخطوة التي تأتي بعد خروج مظاهرتين معارضتين لأرمينيا شارك بها أشخاص يرفعون أعلام تركيا في مدينتي ليون وجرينوبل.
وعرضت حسابات تستخدم شعارات جماعة الذئاب الرمادية على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع من هذه المظاهرات، التي جاءت على خلفية التوترات بسبب الحرب بين أرمينيا وأذربيجان المدعومة من تركيا.
وأفادت وسائل الإعلام الفرنسية بأن نصبا تذكاريا في ليون لتكريم ذكرى مذابح الأرمن في تركيا عام 1915 تم تلطيخه باسم الجماعة مطلع هذا الأسبوع.
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