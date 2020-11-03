خامنئي يقلل من تأثير انتخابات أمريكا على بلاده

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ادعى المرشد الإيراني علي خامنئي أن نتيجة الانتخابات الأمريكية لن تؤثر على السياسة الإيرانية تجاه واشنطن.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن خامنئي القول «سياستنا محسوبة وواضحة ولا تتأثر بقدوم الأشخاص أو رحيلهم، ومن سيصبح رئيسا للولايات المتحدة ليس له تأثير على سياستنا»، واعتبر أن سبب العداء الأمريكي لإيران «يعود إلى عدم رضوخ الإيرانيين للسياسات الأمريكية في المنطقة».

وسبق أن أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف مرارا أنهما لا يكترثان بنتيجة الانتخابات الأمريكية.

ورغم ذلك، يرى المراقبون أن إيران تأمل في هزيمة الرئيس دونالد ترمب، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي قد يعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وانسحبت منه إدارة ترمب.