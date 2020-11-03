شكرا لقرائتكم خبر خامنئي يقلل من تأثير انتخابات أمريكا على بلاده ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإيرانية (إرنا) عن خامنئي القول «سياستنا محسوبة وواضحة ولا تتأثر بقدوم الأشخاص أو رحيلهم، ومن سيصبح رئيسا للولايات المتحدة ليس له تأثير على سياستنا»، واعتبر أن سبب العداء الأمريكي لإيران «يعود إلى عدم رضوخ الإيرانيين للسياسات الأمريكية في المنطقة».وسبق أن أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني ووزير الخارجية محمد جواد ظريف مرارا أنهما لا يكترثان بنتيجة الانتخابات الأمريكية.
ورغم ذلك، يرى المراقبون أن إيران تأمل في هزيمة الرئيس دونالد ترمب، وفوز المرشح الديمقراطي جو بايدن، الذي قد يعيد الولايات المتحدة إلى الاتفاق النووي الذي تم التوصل إليه في عام 2015، وانسحبت منه إدارة ترمب.
كانت هذه تفاصيل خبر خامنئي يقلل من تأثير انتخابات أمريكا على بلاده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.