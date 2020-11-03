طهران تستفز أمريكا وتزيد التخصيب

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وتخصب إيران حاليا اليورانيوم الخاص بها إلى مستوى يقل قليلا عن 5%، على الرغم من أن الاتفاق الدولي المبرم عام 2015 يسمح بالتخصيب بنسبة 3.67% فقط، ويجب أن يصل مستوى تخصيب اليورانيوم إلى نحو 90% لإنتاج قنبلة ذرية.وذكرت وكالة تسنيم للأنباء أن القانون الجديد سيسمح بإنتاج سنوي يبلغ 120 كجم بنسبة تخصيب 20%، كما سيسمح للوكالة الذرية في البلاد بإنتاج 500 كجم من اليورانيوم الأقل تخصيبا شهريا.
وبموجب القانون، صدرت تعليمات لمنظمة الطاقة الذرية الإيرانية لتسهيل إنشاء أجهزة طرد مركزي أسرع بحيث يمكن استخدامها في منشأتين على الأقل.
ومن غير المحتمل أن يعني القانون الجديد تغييرا كبيرا في السياسة النووية الإيرانية، لأن مجلس الأمن الإيراني، وليس البرلمان، هو الذي يضع سياسة البرامج النووية. ويعد التصويت على الأرجح خطوة رمزية من المجلس التشريعي الذي يسيطر عليه المتشددون لإظهار أن البلاد ترفض السماح لأطراف خارجية بكبح جماح جهودها النووية.
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