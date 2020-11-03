محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - أحمد مسعد:
أنهت لجنة الخبراء القانونية والفنية المكونة من عضوين من كل دولة من الدول الثلاث (مصر، السودان، أثيوبيا)، اليوم الثلاثاء اجتماعاتها، والتي استمرت على مدار يومين بغرض بحث منهجية التفاوض خلال الفترة القادمة ومناقشة المقترحات المقدمة من الدول الثلاث في هذا الشأن.
وذكرت وزارة الموارد المائية والري - في بيان لها اليوم - أن الدول الثلاث قد اتفقت على قيام كل دولة بعرض وجهة نظرها خلال اجتماع وزراء الري من الدول الثلاث، والمقرر عقده غدا الأربعاء.
كانت هذه تفاصيل خبر لجنة الخبراء القانونية والفنية تنهي اجتماعاتها بشأن سد النهضة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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