‏اكتمال فتح مراكز الاقتراع بمختلف الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية

محمد اسماعيل - القاهرة - وكالات

‏بدأ مساء اليوم الثلاثاء، التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولاية هاواي وهي الأخيرة التي فتحت مراكز الاقتراع بين الولايات الخمسين، حسبما ذكرت "سكاي نيوز" عربية.

‏بذلك اكتمل فتح مراكز الاقتراع في مختلف الولايات الأمريكية في الانتخابات الرئاسية باستثناء ولاية أوريجون، حيث أنها هي الوحيدة التي لا تعتمد التصويت المباشر بل التصويت عبر البريد.

وهناك نحو 240 مليون أمريكي مسجلون للتصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية 2020.