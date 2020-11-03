فاروس يتوقع خفضا جديدا للفائدة في اجتماع المركزي في نوفمبر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى عيد:

يتوقع بنك استثمار فاروس أن يُقدم البنك المركزي المصري على خفض أسعار الفائدة الأساسية بمقدار نصف في المائة في الاجتماع المقبل للجنة السياسة النقدية يوم 12 نوفمبر الجاري.

وتوقعت رضوى السويفي رئيس قسم البحوث ببنك استثمار فاروس، في رسالة بحثية قصيرة، أن تصل أسعار الفائدة لدى البنك المركزي بعد الخفض المتوقع إلى 8.25% للإيداع، و9.25% للإقراض.

وقالت رضوى السويفي إن هذه التوقع يأتي خاصة مع انتعاش مصادر تدفقات الدولار إلى مصر في الشهور الثلاثة الأخيرة.

وتعقد لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي، يوم الخميس بعد المقبل 12 نوفمبر، اجتماعها التاسع وقبل الأخير هذا العام لبحث مصير أسعار الفائدة، وذلك بعد أن خفضتها 0.5% خلال اجتماعها الأخير في 24 سبتمبر الماضي لتصل إلى 8.75% للإيداع، و9.75% للإقراض.

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وتوقعت رضوى السويفي أن يرتفع معدل التضخم في الحضر خلال شهر أكتوبر إلى 4.6% على أساس سنوي، و1.8% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 5% سنويًا بنهاية العام الحالي وخلال العام المالي 2020-2021.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن ارتفع إلى 3.7% خلال سبتمبر الماضي مقابل 3.4% في أغسطس الماضي، وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

وذكرت رضوى أنه من المتوقع أيضا أن يرتفع معدل التضخم الأساسي خلال أكتوبر إلى 3.9% على أساس سنوي، وإلى 1.6% على أساس شهري، ليبلغ متوسطه 4.9٪ نهاية عام 2020، و4.4% سنويًا في العام المالي 2020-2021.

وأرجعت الزيادة المتوقعة في معدلات التضخم إلى ارتفاع أسعار مجموعة خدمات التعليم العالي خلال أكتوبر الماضي، حيث عادة ما تؤثر زيادة الرسوم الدراسية على قراءة التضخم في شهر أكتوبر من كل عام.