محافظ بني سويف يلتقي أهالي قرية طنسا ويبحث مشكلاتهم

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

التقى محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم بأهالي قرية طنسا بني مالو في مركز ببا؛ للتعرف على مشكلات المواطنين عن قرب، والوقوف على مدى نجاح الجهاز التنفيذي بكل وحدة محلية في التعامل الفعال معها، وقدرته على تحقيق تحسن ملموس في مستوى معيشة المواطن.

جاء ذلك في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، واللواء هشام شادي السكرتير العام، والمحاسب هاني الجويلى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ببا، وعدد من القيادات الطبيعية بالقرية وتوابعها، الذين يمثلون كل الفئات المجتمعية.

وأشار المحافظ إلى أن معظم المشكلات بكل قرية وعزبة ونجع، تم رصدها من خلال وحدة الرصد الميداني المتواجدة في قرى المحافظة، إلى جانب الجولات الميدانية للجنة شؤون القرى برئاسة معاون المحافظ، مؤكدًا على أنه تم حل الكثير منها وبعضها جاري توفير الحلول والبدائل لها.

وخلال اللقاء، استمع المحافظ لممثلين 14 قرية و25 تابع بمجلس قروي طنسا، والذين عرضوا مشاكل القرى الممثلين لها، والتي تركزت معظمها في قطاعات التعليم ومياه الشرب والصرف الصحي والطرق وبعض المشكلات الخدمية الأخرى، حيث وجه المحافظ بحصرها ودراسة الحلول الممكنة، مع عقد لقاء آخر بالمواطنين لاستعراض الحلول والبدائل التي تم التوصل لها أو تنفيذها، ومؤكدًا على أهمية حشد كافة الجهود المتاحة بكل قرية للمساهمة في توفير الحلول.​