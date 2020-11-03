فرنسا تغلق 43 مسجدًا خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة

قال وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد دارمانان إن بلاده أغلقت خلال الأعوام الثلاثة الأخيرة 43 مسجدا.
وزعم دارمانان في كلمة بالبرلمان الفرنسي الإثنين، أن بلاده بحاجة إلى قانون لمحاربة "الإسلاموية" وليس الإرهاب.
وأضاف أنه تم إغلاق 43 مسجدا خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من حكم الرئيس إيمانويل ماكرون، مبينا أن الأخير أغلق مساجد أكثر من جميع أسلافه.
وأشار إلى إمكانية إغلاق "المساجد غير المتطرفة التي قد تُخل بالأمن العام في البلاد" لمدة 6 أشهر.
من جانب آخر، أعلنت الداخلية الفرنسية تخصيص خط إتصال ساخن تحت إسم "محاربة التطرف والإسلام".
الأناضول
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