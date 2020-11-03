أنقسم أهالي مقاطعة فيغو، بولاية إينديانا الأمريكية، والتي تعرف بتخمينها الدقيق للفائز في الانتخابات الرئاسية، على إلى نصف تماما في تعاطفهم مع المرشحين للسباق الرئاسي.
و أشارت صحيفة أمريكية، إلى أن اختيار مقاطعة فيغو للرئيس الأمريكي تطابق مع نتائج التصويت العام في الانتخابات كل مرة منذ العام 1888
وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة"أخطأت" في اختيارها عام 1908، حينما فاز ويليام تافت، وفي انتخابات 1952، التي انتصر فيها دوايت أيزنهاور.
وأجرى معهد إيميرسون في 30 و31 أكتوبر استطلاعا حول السابق الرئاسي الحالي شارك فيه 500 شخص يحظون بحق التصويت، وانقسموا إلى مثلين متساويين حيث أعرب 48% عن دعمهم للرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، بينما أيد 48% آخرون منافسه الجمهوري، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.
كانت هذه تفاصيل خبر الانتخابات الأمريكية 2020.. أهالى فيغو المعروفة بتخمينها الفائز في الانتخابات ينقسمون بالتساوي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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