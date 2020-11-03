الانتخابات الأمريكية 2020.. أهالى فيغو المعروفة بتخمينها الفائز في الانتخابات ينقسمون بالتساوي

أنقسم أهالي مقاطعة فيغو، بولاية إينديانا الأمريكية، والتي تعرف بتخمينها الدقيق للفائز في الانتخابات الرئاسية، على إلى نصف تماما في تعاطفهم مع المرشحين للسباق الرئاسي.

و أشارت صحيفة أمريكية، إلى أن اختيار مقاطعة فيغو للرئيس الأمريكي تطابق مع نتائج التصويت العام في الانتخابات كل مرة منذ العام 1888

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باستثناء حالتين، موضحة أن الأهالي المحليين منحوا أصواتهم للمرشح الذي تم انتخابه على نطاق الدولة 31 مرة من أصل 33، بما في ذلك في 16 انتخابات أخيرة على التوالي، وفقا لروسيا اليوم.

وأشارت الصحيفة إلى أن المقاطعة

"أخطأت" في اختيارها عام 1908، حينما فاز ويليام تافت، وفي انتخابات 1952، التي انتصر فيها دوايت أيزنهاور.

وأجرى معهد إيميرسون في 30 و31 أكتوبر استطلاعا حول السابق الرئاسي الحالي شارك فيه 500 شخص يحظون بحق التصويت، وانقسموا إلى مثلين متساويين حيث أعرب 48% عن دعمهم للرئيس الحالي، الجمهوري دونالد ترامب، بينما أيد 48% آخرون منافسه الجمهوري، نائب الرئيس السابق، جو بايدن.