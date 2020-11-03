الانتخابات الأمريكية 2020.. 4 ولايات تتجاوز فيها نسب المشاركة 2016

تجاوز إجمالي إقبال المصوتين في الانتخابات العامة لعام 2016 قبل يوم الانتخابات، فى أربع ولايات على الأقل، بما في ذلك ولاية تكساس، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية.
وتم بالفعل الإدلاء بأكثر من 9.7 مليون بطاقة اقتراع في الانتخابات العامة لعام 2020 في ولاية تكساس، التي تعد ساحة معركة رئيسية هذا العام، بزيادة 8.3 في المائة عن العام 2016. وفي الوقت نفسه، صوت أكثر من
وفي هاواي تم الإدلاء بحوالي 484000 بطاقة اقتراع، ما يمثل زيادة بنسبة 10.6 في المائة من الأصوات المدلى بها في انتخابات عام 2016. وتم الإدلاء بـ 529 ألف بطاقة اقتراع في ولاية مونتانا، بزيادة 2.4 في المائة عنإجمالي إقبال الناخبين قبل أربع سنوات.
وفي الوقت نفسه، تجاوزت ثماني ولايات أخرى هي أوريغون ونيفادا وأريزونا ونيو مكسيكو وكولورادو وجورجيا وفلوريدا ونورث كارولينا، 90 بالمائة من إجمالي نسبة المشاركة في الانتخابات العامة لعام 2016، وفقا لمشروع الانتخابات الأمريكية.
وقد صوت أكثر من 99.6 مليون شخص بالفعل في الانتخابات، وهو ما يمثل أكثر من 72.3 في المائة من جميع الأصوات المدلى بها في عام 2016. ومن المرجح أن تتجاوز الولايات المتحدة 100 مليون بطاقة اقتراع مع دفعة من التصويت الشخصي يوم الثلاثاء.
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