ميلانيا ترامب تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بولاية فلوريدا

أدلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب، بصوتها في ولاية فلوريدا، حيث أشارت إلى أنها قررت التصويت بشكل منفصل عن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وفتحت لجان الاقتراع في 45 ولاية أمريكية والعاصمة واشنطن، أمام الناخبين للاختيار الرئيس الأمريكي المُقبل وانهاء الصراع بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية. أمام الناخبين للاختيار الرئيس الأمريكي المُقبل وانهاء الصراع بين المرشحين الجمهوري دونالد ترامب، والديمقراطي جو بايدن، وفقا لشبكة سكاي نيوز الإخبارية. وأدلت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب بصوتها في ولاية فلوريدا. Advertisements ‏وبدأ التصويت في الانتخابات الرئاسية الأمريكية في ولايات كاليفورنيا ونيفادا وأيداهو. وقبل يوم الانتخابات، أدلى حوالى 100 مليون أمريكي بأصواتهم في التصويت المبكر، في رقم قياسي، إما شخصيًا أو عبر البريد.

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