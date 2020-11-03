موسكو تدرس اقتراحا إيرانيا بشان قره باغ

صرح نائب وزير الخارجية الروسي أندري رودينكو، بأن بلاده تدرس مقترحا إيرانيا لإنهاء الصراع في قرة باغ بعد فشل ثلاث اتفاقات لوقف إطلاق النار في وقف القتال الذي دخل أسبوعه السادس، قائلا: إن المقترح الإيراني قدمه نائب وزير الخارجية عباس عراقجي خلال زيارة إلى موسكو الأسبوع الماضي "ندرسه بعناية".

وقُتل ما لا يقل عن ألف شخص وربما أكثر منذ اندلاع القتال في 27 سبتمبر في ناجورنو قرة باغ، وهي منطقة يعترف بها المجتمع الدولي باعتبارها جزءا من أذربيجان لكن يقطنها ويسيطر عليها

سكان أرمن، وفقا لقناة الغد.

وذكرت وكالات أنباء روسية الأسبوع الماضي أن إيران اقترحت القيام بدور بارز في مفاوضات سلام تشارك فيها دول المنطقة. وقالت إن روسيا ستكون إحدى هذه الدول.

وذكرت وزارة الدفاع الأذربيجانية أن عمليات قتالية اندلعت، اليوم الثلاثاء، في منطقتي زانجيلان وجوبادلي في ناجورني قرة باغ بالقرب من الحدود مع إيران وفي منطقتي أغدير وخوجافيند اللتين تعرفان في أرمينيا باسم مارتاكيرت ومارتوني في شمال وشرق

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منطقة الصراع.

وقالت أذربيجان إن مواقعها على الحدود مع أرمينيا تعرضت للقصف بقذائف المورتر والأسلحة الصغيرة وإن مدينة فيزولي الواقعة بين ناجورنو قرة باغ وإيران والقرى المحيطة بها تعرضت للقصف.

ونفت المتحدثة باسم وزارة الدفاع الأرمينية شوشان ستيبانيان التقارير عن قصف فيزولي. وقال مسؤول بوزارة الدفاع الأرمينية إن القتال مستمر في الجزء الشرقي من ناجورني قرة باغ.

وقال كامران علييف المدعي العام في أذربيجان في مقابلة أجرتها معه رويترز إن القوات الأذربيجانية المتقدمة وجدت فيزولي خالية.

وقال جيش إقليم ناجورني قرة باغ إن 1177 من جنوده قتلوا منذ اندلاع الاشتباكات في 27 سبتمبر. ولا تعلن أذربيجان عن خسائرها العسكرية. وقدرت روسيا عدد القتلى على الجانبين بخمسة آلاف.