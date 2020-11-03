صرحت الدكتورة ديبورا بيركس، وهي واحدة من كبار المستشارين الطبيين للرئيس الأمريكي، بأن الولايات المتحدة لم تتجاوز المأزق كما يزعم ترامب وأنها مقبلة على أخطر فترة تفش للمرض.
و حذرت الدكتورة ديبورا بيركس، بشأن جائحة فيروس كورونا المستجد، في مذكرة داخلية، حيث ذكرت صحيفة أمريكية، اليوم الثلاثاء، أن بيركس، تناقض في المذكرة التي وزعت يوم الاثنين، تأكيدات ترامب العلنية المتكررة بأن تهديد فيروس كورونا الجديد آخذ في التراجع، وتحث على الرد الشامل عليه،وفقا لوكالة سبوتنيك.
وجاء في مذكرة بيركس، وهي منسقة فرقة العمل المعنية بالجائحة والتابعة للبيت الأبيض: "نحن ندخل المرحلة الأكثر إثارة للقلق والأكثر فتكا من هذا الوباء، ما يؤدي إلى زيادة الوفيات".
وأضافت: "لا يتعلق الأمر بعمليات الإغلاق - لم يكن الأمر متعلقا بعمليات الإغلاق منذ مارس أو أبريل. يتعلق الأمر بنهج متوازن صارم لا يتم تنفيذه".
كما حذرت بيركس من أن حالات الإصابة بفيروس كورونا الجديد في جميع أنحاء الولايات المتحدة ستبلغ في المتوسط 100 ألف حالة يوميا خلال هذا الأسبوع، وفقًا للتقرير.
وقال التقرير إن مذكرة بيركس الداخلية تم توزيعها على كبار مسؤولي البيت الأبيض والسلطات الطبية وتتناقض مع مزاعم ترامب في العديد من النقاط. وحثت على عدم تنظيم التجمعات الجماهيرية التي واصل ترامب القيام بها طوال حملته لإعادة انتخابه.
بينما يلقي الرئيس باللوم في تزايد حالات الإصابة على تنفيذ المزيد من الاختبارات، فإنها تقول إن الاختبارات كانت "ثابتة أو متراجعة" في العديد من المناطق التي ارتفعت فيها الإصابات.
كانت هذه تفاصيل خبر مستشارة ترامب: الولايات المتحدة مقبلة على ذروة كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.